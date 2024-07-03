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Греческий клуб выкупил у «Краснодара» российского футболиста

Греческий «Арис» выкупил у «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова
Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов подписал с «Арисом» двухлетний контракт
Магомед-Шапи Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов (Фото: arisfc.com.gr)

Греческий «Арис» выкупил у «Краснодара» российского форварда Магомеда-Шапи Сулейманова. Об этом сообщается на сайте клуба из Салоник.

24-летний футболист подписал с греческим клубом двухлетний контракт. По сведениям Transfermarkt, сумма трансфера составила €1 млн.

Сулейманов прошлый сезон провел в «Арисе» в аренде. В 37 матчах он забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

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Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара». Он провел за основную команду «черно-зеленых» 124 матча, забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач.

Также он выступал в аренде в турецком «Гиресунспоре» и израильском «Хапоэле» из города Беэр-Шева.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Краснодар Греция
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