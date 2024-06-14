Вратарь сборной России Сафонов перешел в ПСЖ

Вратарь сборной России Сафонов перешел из «Краснодара» в ПСЖ

Российский вратарь перешел во французский клуб из «Краснодара»

Матвей Сафонов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщается в телеграм-канале российского клуба.

Вратарь подписал контракт до лета 2029 года.

«Я очень рад присоединиться к ПСЖ, одному из величайших клубов с точки зрения его истории и послужного списка. Я уже с нетерпением жду возможности встретиться с моими новыми товарищами по команде, представлять новый клуб и заставить болельщиков гордиться мной. Вперед, Париж!» — сказал Сафонов, которого цитирует сайт французского клуба.

«РБК Спорт» еще 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении Сафонова у «Краснодара». Предполагаемая сумма трансфера составила €20 млн.

25-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара» и капитаном команды. В прошедшем сезоне голкипер пропустил 27 мячей в 30 играх, 11 раз сыграв на ноль.

В сборной России вратарь с 2021 года сыграл 14 матчей.

В составе ПСЖ в свое время играли россияне Сергей Семак (2005–2006), который сейчас возглавляет «Зенит», и Игорь Яновский (1998–2001).

В данный момент в чемпионате Франции выступают еще два российских футболиста — полузащитники Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»).