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Спорт ,  
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Вратарь сборной России Сафонов перешел в ПСЖ

Вратарь сборной России Сафонов перешел из «Краснодара» в ПСЖ
Российский вратарь перешел во французский клуб из «Краснодара»
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщается в телеграм-канале российского клуба.

Вратарь подписал контракт до лета 2029 года.

«Я очень рад присоединиться к ПСЖ, одному из величайших клубов с точки зрения его истории и послужного списка. Я уже с нетерпением жду возможности встретиться с моими новыми товарищами по команде, представлять новый клуб и заставить болельщиков гордиться мной. Вперед, Париж!» — сказал Сафонов, которого цитирует сайт французского клуба.

«РБК Спорт» еще 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении Сафонова у «Краснодара». Предполагаемая сумма трансфера составила €20 млн.

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Матвей Сафонов

25-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара» и капитаном команды. В прошедшем сезоне голкипер пропустил 27 мячей в 30 играх, 11 раз сыграв на ноль.

В сборной России вратарь с 2021 года сыграл 14 матчей.

В составе ПСЖ в свое время играли россияне Сергей Семак (2005–2006), который сейчас возглавляет «Зенит», и Игорь Яновский (1998–2001).

В данный момент в чемпионате Франции выступают еще два российских футболиста — полузащитники Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ПСЖ ФК Краснодар Матвей Сафонов

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