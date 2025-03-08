«Факел» пообещал принять меры в случае доказательства оскорбления Вендела

В «Факеле» заявили, что пока в распоряжении клуба нет материалов, на которых были бы запечатлены эпизоды, подтверждающие оскорбления игрока «Зенита». Там отметили, что накажут причастных в случае доказательства их вины

Фото: ФК «Факел»

«Факел» примет меры в случае подтверждения оскорблений бразильского полузащитника «Зенита» Вендела футболистами воронежского клуба. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте команды.

«В случае подтверждения фактов некорректного поведения со стороны футболистов или болельщиков «Факела» клуб примет меры для наказания провинившихся», — сказано в заявлении.

В «Факеле» отметили, что на данный момент в распоряжении клуба нет материалов, на которых были бы запечатлены эпизоды, подтверждающие оскорбления Вендела. «Мы готовы оказать активное содействие в разбирательстве и предоставить все необходимое для установления истины», — добавили в воронежскому клубе.

В «Факеле» также подчеркнули, что решительно выступают против любых видов дискриминации. «Мы всегда боролись и будем бороться с любыми проявлениями оскорбительного поведения и дискриминации на трибунах. Подчеркнем, что этому не место в цивилизованном обществе», — говорится в заявлении клуба.

«Зенит» 8 марта в гостях обыграл «Факел» в 20-м туре РПЛ со счетом 2:0. На 74-й минуте с поля был удален лидер «Зенита» Вендел за то, что он показал трибунам неприличный жест — средний палец.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча сообщил, что с трибун бразильца оскорбляли на расовой почве, а один из футболистов «Факела» изображал обезьяну.

В РПЛ рассказали, что в рапорт делегата была внесена информация о дискриминационном поведении болельщиков воронежского клуба в отношении Вендела. В РПЛ добавили, что «подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами». Инцидент будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.