 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Зенит» обыграл «Факел» и догнал «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ

«Зенит» обыграл «Факел» в матче РПЛ с двумя удалениями и догнал «Краснодар»
Встреча завершилась со счетом 2:0. Во втором тайме красную карточку получил лидер «Зенита» Вендел за то, что показал трибунам неприличный жест. Таким образом, он точно пропустит следующий матч против «Спартака»
Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»
Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли воронежский «Факел» со счетом 2:0 в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Лусиано Гонду (19-я минута) и Матео Кассьерра (57).

На 37-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил защитник «Факела» Вячеслав Якимов. На 74-й минуте с поля был удален полузащитник «Зенита» Вендел за то, что показал трибунам неприличный жест.

Дебютный матч в «Зените» провел бразильский полузащитник Луис Энрике, купленный в конце января у «Ботафого» за сумму более €30 млн. Он отыграл 86 минут.

«Зенит» и «Краснодар» набрали по 43 очка, но краснодарцы пока впереди по дополнительным показателям. У московского «Спартака» 40 очков, «красно-белые» свой матч 20-го тура проведут 9 марта. «Факел» с 14 очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Зенит» 16 марта в гостях сыграет со «Спартаком», «Факел» днем ранее на выезде встретится с «Оренбургом».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Факел
Материалы по теме
В сборной Бразилии объяснили невызов капитана «Зенита»
Спорт
УЕФА подсчитал общую выручку клубов РПЛ за прошлый сезон
Спорт
Повторит ли «Спартак» рекорд времен Романцева. Интриги тура РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Politico назвала возможного лидера в Америке, который «утешит» ЕвропуПолитика, 16:43
Блогер Саша Митрошина признала вину в отмывании денегОбщество, 16:34
«Зенит» обыграл «Факел» и догнал «Краснодар» в турнирной таблице РПЛСпорт, 16:26
Кремль после слов Макрона напомнил о невыполненных Францией гарантияхПолитика, 16:21
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 16:20
Лидер «Зенита» получил красную карточку за неприличный жест трибунамСпорт, 16:18
СБУ заявила о задержании «крота ФСБ» в космическом агентствеПолитика, 16:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Министр объяснил блокировку Telegram в Дагестане и ЧечнеТехнологии и медиа, 16:01
Минобороны опубликовало кадры уничтожения HIMARS «Искандером»Политика, 15:53
Блогера Митрошину доставили в Москву для допросаОбщество, 15:41
Клебо побил рекорд Вяльбе, завоевав шесть золотых медалей на одном ЧМСпорт, 15:34
В Instagram попавшего в больницу Петросяна вышло поздравление с 8 МартаОбщество, 15:33
NYT рассказала о «подарке» Трампа МосквеПолитика, 15:29
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20