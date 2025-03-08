«Зенит» обыграл «Факел» и догнал «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ

«Зенит» обыграл «Факел» в матче РПЛ с двумя удалениями и догнал «Краснодар»

Встреча завершилась со счетом 2:0. Во втором тайме красную карточку получил лидер «Зенита» Вендел за то, что показал трибунам неприличный жест. Таким образом, он точно пропустит следующий матч против «Спартака»

Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли воронежский «Факел» со счетом 2:0 в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Лусиано Гонду (19-я минута) и Матео Кассьерра (57).

На 37-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил защитник «Факела» Вячеслав Якимов. На 74-й минуте с поля был удален полузащитник «Зенита» Вендел за то, что показал трибунам неприличный жест.

Дебютный матч в «Зените» провел бразильский полузащитник Луис Энрике, купленный в конце января у «Ботафого» за сумму более €30 млн. Он отыграл 86 минут.

«Зенит» и «Краснодар» набрали по 43 очка, но краснодарцы пока впереди по дополнительным показателям. У московского «Спартака» 40 очков, «красно-белые» свой матч 20-го тура проведут 9 марта. «Факел» с 14 очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Зенит» 16 марта в гостях сыграет со «Спартаком», «Факел» днем ранее на выезде встретится с «Оренбургом».