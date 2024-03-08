Вяльбе связала с низким уровнем лыжниц массовый завал на Спартакиаде
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что в массовом завале в гонке на 10 км на зимней Спартакиаде учащихся в Краснодарском крае виноват низкий уровень спортсменок. Об этом она заявила «Спорт-Экспрессу».
«Ничего страшного, господи. Что, первый раз это в спорте? Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», — сказала Вяльбе.
Вяльбе отметила, что в результате массового завала в больнице могли оказаться более девяти лыжниц. «Но там просто ушибы. Да, есть те, кто сломал запястья. Не нахожусь в больнице, поэтому не могу сказать точное количество пострадавших», — добавила глава ФЛГР.
Лыжный масс-старт на 10 км в рамках Спартакиады прошел в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал, одна девушка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку.
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