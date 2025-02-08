 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Команды дивизионов Чернышева и Боброва сыграют в финале Матча звезд КХЛ

В полуфинале команда дивизиона Чернышева победила со счетом 10:6 дивизион Харламова, дивизион Боброва оказался сильнее дивизиона Тарасова — 9:6.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Команды дивизионов Чернышева и Боброва вышли в финал Матча звезд КХЛ, который проходит в Новосибирске на «Сибирь-Арене».

В полуфинале команда дивизиона Чернышева обыграла дивизион Харламова со счетом 10:6.

В составе победителей шайбы забросили Максим Филимонов, Сергей Широков (трижды), Дамир Шарипзянов (трижды), Наиль Якупов, Даниил Гутик и Алекс Гальченюк. У проигравших отличились Максим Шабанов, Никита Лямкин, Яромир Ермаков (дважды), Андрей Белозеров и Стефан Да Коста.

Хоккеист в костюме снеговика выиграл конкурс буллитов на Матче звезд КХЛ
Спорт
Сергей Широков

В другом полуфинале команда дивизиона Боброва обыграла дивизион Тарасова со счетом 9:6. У победителей отличились Тимур Хафизов (трижды), Иван Демидов (дважды), Иван Морозов, Егор Климович (дважды), Павел Порядин, у проигравших — Руслан Исхаков, Данил Аймурзин, Мартин Гернат, Сэм Энас и Никита Гусев (дважды).

Вторая часть «Мастер-шоу», игра за третье место и финал состоятся 9 февраля.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Матч звезд КХЛ
Материалы по теме
Агент лучшего бомбардира КХЛ заявил о его желании получить паспорт России
Спорт
Лучший бомбардир КХЛ пропустит Матч звезд из-за травмы
Спорт
«Локомотив» первым вышел в плей-офф КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Посол заявил, что Финляндия не нашла замену российским туристамПолитика, 14:58
Футболист «Монако» Головин рассказал о хронической травме лодыжкиСпорт, 14:56
Шольц счел преждевременными дебаты насчет миротворцев на УкраинеПолитика, 14:49
Постпред России заявил, что ОБСЕ находится на грани «искусственной комы»Политика, 14:42
Команды дивизионов Чернышева и Боброва сыграют в финале Матча звезд КХЛСпорт, 14:30
В постпредстве увидели вред для ЕС в решении стран Балтии выйти из БРЭЛЛПолитика, 14:25
В Таганроге произошли перебои с водоснабжением из-за похолоданияОбщество, 14:15
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Несколько российских банков снизили ставки по вкладамФинансы, 14:12
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 14:11
WP узнала, что кандидат в главы ФБР получал деньги от режиссера из РоссииПолитика, 14:02
Хоккеист в костюме снеговика выиграл конкурс буллитов на Матче звезд КХЛСпорт, 13:55
Путин поручил разработать меры блокировки звонков зарубежных мошенниковОбщество, 13:46
Хегсет поедет в Европу для обсуждения окончания конфликта на УкраинеПолитика, 13:35
Reuters узнал, что кандидат в министры мог помочь Маску с тендеромБизнес, 13:25