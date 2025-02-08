Команды дивизионов Чернышева и Боброва сыграют в финале Матча звезд КХЛ

В полуфинале команда дивизиона Чернышева победила со счетом 10:6 дивизион Харламова, дивизион Боброва оказался сильнее дивизиона Тарасова — 9:6.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Команды дивизионов Чернышева и Боброва вышли в финал Матча звезд КХЛ, который проходит в Новосибирске на «Сибирь-Арене».

В полуфинале команда дивизиона Чернышева обыграла дивизион Харламова со счетом 10:6.

В составе победителей шайбы забросили Максим Филимонов, Сергей Широков (трижды), Дамир Шарипзянов (трижды), Наиль Якупов, Даниил Гутик и Алекс Гальченюк. У проигравших отличились Максим Шабанов, Никита Лямкин, Яромир Ермаков (дважды), Андрей Белозеров и Стефан Да Коста.

В другом полуфинале команда дивизиона Боброва обыграла дивизион Тарасова со счетом 9:6. У победителей отличились Тимур Хафизов (трижды), Иван Демидов (дважды), Иван Морозов, Егор Климович (дважды), Павел Порядин, у проигравших — Руслан Исхаков, Данил Аймурзин, Мартин Гернат, Сэм Энас и Никита Гусев (дважды).

Вторая часть «Мастер-шоу», игра за третье место и финал состоятся 9 февраля.