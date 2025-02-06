«Локомотив» первым вышел в плей-офф КХЛ

«Локомотив» обыграл дома минское «Динамо» со счетом 2:0 и обеспечил себе участие в плей-офф, набрав 82 очка

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Лидирующий в чемпионате КХЛ ярославский «Локомотив» первым гарантировал себе участие в плей-офф, обыграв минское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 2:0. Шайбы забросили Байрон Фрэз (54-я минута) и Мартин Гернат (60).

Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук отразил 27 бросков и в третий раз в сезоне сыграл на ноль.

«Локомотив» набрал 82 очка в 54 играх и уже не опустится ниже восьмого места, дающего право сыграть в плей-офф.

Регулярный чемпионат завершится 23 марта.

«Локомотив» дважды доходил до финала Кубка Гагарина — в 2009-м проиграл казанскому «Ак Барсу», а в прошлом сезоне — магнитогорскому «Металлургу».