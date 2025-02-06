«Локомотив» первым вышел в плей-офф КХЛ
Лидирующий в чемпионате КХЛ ярославский «Локомотив» первым гарантировал себе участие в плей-офф, обыграв минское «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 2:0. Шайбы забросили Байрон Фрэз (54-я минута) и Мартин Гернат (60).
Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук отразил 27 бросков и в третий раз в сезоне сыграл на ноль.
«Локомотив» набрал 82 очка в 54 играх и уже не опустится ниже восьмого места, дающего право сыграть в плей-офф.
Регулярный чемпионат завершится 23 марта.
«Локомотив» дважды доходил до финала Кубка Гагарина — в 2009-м проиграл казанскому «Ак Барсу», а в прошлом сезоне — магнитогорскому «Металлургу».
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