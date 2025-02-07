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Лучший бомбардир КХЛ пропустит Матч звезд из-за травмы

Матч звезд КХЛ: лучшего бомбардира сезона Ливо заменит Шарипзянов
Вместо форварда «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо в Новосибирске выступит защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Также на мероприятие вызвали игрока молодежки «Спартака» Сергея Лукьянцева
Джошуа Ливо
Джошуа Ливо (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, который возглавляет списки лучших бомбардиров и снайперов КХЛ, не выступит в Матче звезд в Новосибирске, сообщила пресс-служба лиги.

Форвард уфимцев получил удар в голову 27 января в матче с «Ак Барсом» (3:4 после овертайма). Канадец пропустил один матч, вернулся на лед, но на «звездный уикенд» лиги не поедет.

В команде дивизиона Чернышева Ливо заменит защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов, который накануне сделал дубль в победном матче с «Ладой» (2:1).

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Также на Матч звезд был в срочном порядке вызван форвард молодежного «Спартака» Сергей Лукьянцев, который должен был заменить нападающего СКА Матвея Короткого, но его травма оказалась несерьезной. В итоге в мероприятии примут участие оба игрока.

Матч звезд пройдет 8 и 9 февраля.

У Ливо в этом сезоне 40 шайб и 23 передачи в 47 играх. Он стал первым игроком КХЛ, оформившим четыре хет-трика за одну «регулярку», а также всего четвертым игроком в истории лиги, забросившим 40 шайб за один сезон.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ Матч звезд КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Авангард
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