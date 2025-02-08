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Хоккеист в костюме снеговика выиграл конкурс буллитов на Матче звезд КХЛ

Сергей Широков в костюме снеговика выиграл конкурс буллитов на Матче звезд КХЛ
Форвард «Сибири» Сергей Широков исполнил бросок, надев на себя голову талисмана новосибирской команды. Он получил 30,22% голосов болельщиков
Сергей Широков
Сергей Широков (Фото: КХЛ)

Форвард новосибирской «Сибири» Сергей Широков стал победителем конкурса на самый красивый буллит на Матче звезд КХЛ.

37-летний Широков исполнил бросок, надев на себя голову талисмана новосибирской команды — Снеговика. Форвард получил 30,22% голосов болельщиков.

Второе место в конкурсе занял форвард омского «Авангарда» Наиль Якупов, исполнивший буллит в образе мексиканца в сомбреро. Третьим стал нападающий челябинского «Трактора» Максим Шабанов, реализовавший попытку при помощи собственного финта.

Конкурс «Круг на скорость» выиграл форвард подмосковного «Витязя» Дмитрий Бучельников (13,737 секунды). В конкурсе на силу броска победил защитник «Сибири» Тревор Мерфи (164,17 км/ч).

Матч звезд КХЛ проходит в Новосибирске. В первый игровой день проходит «Мастер-шоу», а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день состоится вторая часть «Мастер-шоу», игра за третье место и финал.

Команда дивизион Боброва выиграла полуфинальный матч у дивизиона Тарасова со счетом 9:6. Встреча дивизиона Чернышева и дивизиона Харламова проходит в эти минуты.

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