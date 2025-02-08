Хоккеист в костюме снеговика выиграл конкурс буллитов на Матче звезд КХЛ
Форвард новосибирской «Сибири» Сергей Широков стал победителем конкурса на самый красивый буллит на Матче звезд КХЛ.
37-летний Широков исполнил бросок, надев на себя голову талисмана новосибирской команды — Снеговика. Форвард получил 30,22% голосов болельщиков.
Второе место в конкурсе занял форвард омского «Авангарда» Наиль Якупов, исполнивший буллит в образе мексиканца в сомбреро. Третьим стал нападающий челябинского «Трактора» Максим Шабанов, реализовавший попытку при помощи собственного финта.
Конкурс «Круг на скорость» выиграл форвард подмосковного «Витязя» Дмитрий Бучельников (13,737 секунды). В конкурсе на силу броска победил защитник «Сибири» Тревор Мерфи (164,17 км/ч).
Матч звезд КХЛ проходит в Новосибирске. В первый игровой день проходит «Мастер-шоу», а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день состоится вторая часть «Мастер-шоу», игра за третье место и финал.
Команда дивизион Боброва выиграла полуфинальный матч у дивизиона Тарасова со счетом 9:6. Встреча дивизиона Чернышева и дивизиона Харламова проходит в эти минуты.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин