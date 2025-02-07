Агент лучшего бомбардира КХЛ заявил о его желании получить паспорт России

После ужесточения лимита на легионеров в КХЛ российское гражданство уже получили несколько североамериканцев. Агент канадца Джошуа Ливо сообщил, что форвард «Салавата Юлаева» тоже захотел российский паспорт

Джошуа Ливо (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

У лидера бомбардирской гонки КХЛ канадца Джошуа Ливо есть желание получить российский паспорт, заявил «Чемпионату» агент хоккеиста Иван Ботев.

Ливо второй сезон играет в КХЛ за уфимский «Салават Юлаев». В 47 матчах текущего сезона он забросил 40 шайб (ранее это удавалось в лиге только трем игрокам) и оформил рекордные четыре хет-трика за 26 дней.

До приезда в Уфу нападающий играл в НХЛ и AHL.

Ботев отметил, что получение российского гражданства «будет зависеть от различных обстоятельств».

После сокращения лимита на легионеров в КХЛ в прошлом сезоне с пяти до трех игроков российское гражданство уже получили несколько хоккеистов из Северной Америки — американец Бреннан Менелл («Динамо» Москва), канадцы Кэмерон Ли («Амур»), Брендан Лайпсик (на тот момент игрок СКА), Седрик Пакетт («Динамо» Москва).