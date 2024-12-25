Гашек заявил о желании обсудить с НХЛ отстранение россиян
Чемпион Олимпиады-1998 в составе сборной Чехии Доминик Гашек заявил в соцсети X, что надеется в следующем году поговорить c руководством Канады и НХЛ по поводу допуска российских хоккеистов и изменить подход к ним.
Так Гашек ответил болельщику «Монреаль Канадиенс», назвавшему глупостью слова чеха о том, что клуб НХЛ будет нести ответственность за смерть украинцев из-за фотографии его представителей с тренером СКА Романом Ротенбергом.
Бывший вратарь назвал каждое публичное появление российских хоккеистов и фотосессии с ними «рекламой» военной операции. Он также заявил, что хочет с помощью отстранения «помочь» россиянам избавиться от чувства вины в будущем.
НХЛ не стала отстранять россиян и белорусов в 2022 году, но не пригласила сборную России на Кубок мира, переформатировав его в Турнир четырех наций.
Гашек с 2022 года регулярно критикует НХЛ и российских игроков. Однако на предложение Вячеслава Фетисова «по-честному» вернуть заработанные в КХЛ деньги он ответил отказом.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев объяснял заявления Гашека про Россию желанием «пропиариться» для политической карьеры.
При этом другой чешский чемпион Нагано Владимир Ружичка в мае говорил, что его беспокоят санкции к российскому хоккею из-за ситуации на Украине, поскольку спортсмены ни в чем не виноваты.
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