«Ахмат» попросил судейскую комиссию разобрать скандальное удаление Ндонга
Грозненский «Ахмат» и контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза обратилась в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС с просьбой разобрать удаление футболиста грозненской команды Усмана Ндонга в матче 11‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в службе коммуникаций РФС.
Встреча прошла 4 октября и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Краснодара». Ндонг был удален на 86‑й минуте за «агрессивное поведение, удар соперника плечом в лицо», эпизод проверяли арбитры VAR. Футболист «Краснодар» Эдуард Сперцян в этом эпизоде получил желтую карточку.
Ндонг после матча заявил, что Сперцян на португальском языке произнес расистское оскорбление, а капитан «Краснодара» отверг обвинения и сказал, что, наоборот, это сенегалец оскорблял его, а также отметил, что готов пройти проверку на детекторе лжи.
Грозненский клуб призвал РФС провести расследование, наказать Сперцяна и отменить красную карточку Ндонга. Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что Сперцян является капитаном интернационального коллектива, в котором проявление расизма невозможно.
Сперцян — воспитанник «Краснодара», где и провел всю карьеру. На международном уровне он выступает за сборную Армении.
