Спорт⁠,
«Ахмат» попросил судейскую комиссию разобрать скандальное удаление Ндонга

«Ахмат» и КДК обратились в ЭСК из-за удаления Ндонга в матче с «Краснодаром»
В матче «Краснодар» — «Ахмат» Усман Ндонг ударил плечом в лицо Эдуарда Сперцяна и получил удаление. Сенегалец заявил, что лидер «Краснодара» оскорбил его на расовой почве, Сперцян все обвинения отверг
Усман Ндонг
Усман Ндонг (Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»)

Грозненский «Ахмат» и контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза обратилась в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС с просьбой разобрать удаление футболиста грозненской команды Усмана Ндонга в матче 11‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Встреча прошла 4 октября и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Краснодара». Ндонг был удален на 86‑й минуте за «агрессивное поведение, удар соперника плечом в лицо», эпизод проверяли арбитры VAR. Футболист «Краснодар» Эдуард Сперцян в этом эпизоде получил желтую карточку.

Ндонг после матча заявил, что Сперцян на португальском языке произнес расистское оскорбление, а капитан «Краснодара» отверг обвинения и сказал, что, наоборот, это сенегалец оскорблял его, а также отметил, что готов пройти проверку на детекторе лжи.

Грозненский клуб призвал РФС провести расследование, наказать Сперцяна и отменить красную карточку Ндонга. Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что Сперцян является капитаном интернационального коллектива, в котором проявление расизма невозможно.

Сперцян — воспитанник «Краснодара», где и провел всю карьеру. На международном уровне он выступает за сборную Армении.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

РАДИО
