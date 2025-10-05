 Перейти к основному контенту
«Ахмат» призвал РФС наказать капитана «Краснодара» Сперцяна за расизм

«Ахмат» призвал РФС наказать Сперцяна за расистское оскорбление Ндонга
В матче «Краснодар» — «Ахмат» Ндонг ударил плечом в лицо Сперцяна и получил удаление. Сенегалец заявил, что лидер «Краснодара» оскорбил его на расовой почве, Сперцян обвинения отверг и сказал, что Ндонг сам его провоцировал
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

В «Ахмате» заявили, что капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна необходимо наказать за расистское оскорбление их сенегальского защитника Усмана Ндонга во время матча 11-го тура РПЛ. Об этом сообщается на сайте грозненского клуба.

«Краснодар» накануне победил «Ахмат» на своем поле со счетом 2:0. Согласно протоколу матча, Ндонга на 86-й минуте удалили за «агрессивное поведение, удар соперника плечом в лицо», этот эпизод проверяли арбитры VAR. Сперцяну тогда же показали предупреждение за неспортивное поведение. Ндонг после матча заявил, что Сперцян на португальском языке произнес расисткое оскорбление. Капитан «Краснодара» сказал, что сам не говорил этого и что на самом деле Ндонг оскорблял его на португальском и испанском.

«На видеоповторах очевидно, что Сперцян провоцирует Ндонга, подходит к нему и высказывает. Со слов нашего футболиста, игрок «Краснодара» оскорбил его на расовой почве. Мы полностью доверяем Усману Ндонгу, богобоязненному, порядочному и доброму человеку», — говорится в заявлении клуба.

«Ахмат» напомнил, что это не первый расистский скандал в матчах с «Краснодаром», и привел в пример 2017 год, когда Павел Мамаев «оскорбил Родолфо.

Грозненский клуб призвал РФС провести расследование, наказать Сперцяна и отменить красную карточку Ндонга.

Сперцян после матча сказал «Матч ТВ», что после стычки с Ндонгом ему «зубы придется делать, несколько верхних сломаны».

РБК обратился за комментарием в «Краснодар», РФС и РПЛ.

Сперцян всю карьеру провел в «Краснодаре», воспитанником которого является. На международном уровне он представляет сборную Армении.

Анна Сатдинова
При участии
Виктория Хабарова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Ахмат ФК Краснодар расизм Эдуард Сперцян
