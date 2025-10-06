В «Краснодаре» заступились за обвиненного в расизме капитана

Гендиректор «Краснодара» Хашиг заявил, что Сперцян является капитаном интернационального коллектива, в котором проявление расизма невозможно. Ранее Сперцян также отрицал, что оскорблял игрока «Ахмата» Ндонга на расовой почве

Эдуард Сперцян (Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»)

«Краснодар» уверен в Эдуарде Сперцяне как в капитане и как в человеке, заявил «Чемпионату» гендиректор клуба РПЛ Владимир Хашиг, комментируя обвинения в расизме в адрес полузащитника со стороны игрока «Ахмата» Усмана Ндонга.

Ндонг после матча 11-го тура РПЛ (2:0), в котором его удалили за удар Сперцяна плечом в лицо, обвинил капитана «Краснодара» в расистском оскорблении. Сперцян, в свою очередь, сказал, что это сенегалец оскорблял его на португальском и испанском. Также Сперцян заявил о готовности доказать свою правоту любым способом, включая детектор лжи.

Хашиг отметил, что Сперцяна в свое время выбрали капитаном, потому что он «умеет объединять абсолютно разных людей и создавать атмосферу взаимного уважения».

«У нас интернациональный коллектив — в команде играют футболисты из разных стран, с разным вероисповеданием и говорят на разных языках. Проявление расизма в таком окружении просто невозможно», — добавил Хашиг.

«Ахмат» накануне призвал РФС наказать Сперцяна и отменить красную карточку Ндонга.

В пресс-службе РПЛ заявили РБК, что запись об инциденте между Сперцяном и Ндонгом была внесена в рапорт со слов представителей «Ахмата» и будет рассмотрена РФС с привлечением всех доступных доказательств и изучением позиций сторон.