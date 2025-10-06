 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей НХЛ Флорида Чикаго 1 1,58 x 4,9 2 4,7 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Иран 1 1,45 x 4,05 2 8,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Чехия Хорватия 1 3,05 x 3,2 2 2,4 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Исландия Украина 1 3,2 x 3,25 2 2,3 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

В «Краснодаре» заступились за обвиненного в расизме капитана

Гендиректор «Краснодара» Хашиг ответил на обвинения Сперцяна в расизме
Гендиректор «Краснодара» Хашиг заявил, что Сперцян является капитаном интернационального коллектива, в котором проявление расизма невозможно. Ранее Сперцян также отрицал, что оскорблял игрока «Ахмата» Ндонга на расовой почве
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян (Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»)

«Краснодар» уверен в Эдуарде Сперцяне как в капитане и как в человеке, заявил «Чемпионату» гендиректор клуба РПЛ Владимир Хашиг, комментируя обвинения в расизме в адрес полузащитника со стороны игрока «Ахмата» Усмана Ндонга.

Ндонг после матча 11-го тура РПЛ (2:0), в котором его удалили за удар Сперцяна плечом в лицо, обвинил капитана «Краснодара» в расистском оскорблении. Сперцян, в свою очередь, сказал, что это сенегалец оскорблял его на португальском и испанском. Также Сперцян заявил о готовности доказать свою правоту любым способом, включая детектор лжи.

Хашиг отметил, что Сперцяна в свое время выбрали капитаном, потому что он «умеет объединять абсолютно разных людей и создавать атмосферу взаимного уважения».

«У нас интернациональный коллектив — в команде играют футболисты из разных стран, с разным вероисповеданием и говорят на разных языках. Проявление расизма в таком окружении просто невозможно», — добавил Хашиг.

Обвиненный в расизме капитан «Краснодара» согласился на детектор лжи
Спорт
Эдуард Сперцян

«Ахмат» накануне призвал РФС наказать Сперцяна и отменить красную карточку Ндонга.

В пресс-службе РПЛ заявили РБК, что запись об инциденте между Сперцяном и Ндонгом была внесена в рапорт со слов представителей «Ахмата» и будет рассмотрена РФС с привлечением всех доступных доказательств и изучением позиций сторон.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
ФК Краснодар Эдуард Сперцян расизм ФК Ахмат
Материалы по теме
«Ахмат» призвал РФС наказать капитана «Краснодара» Сперцяна за расизм
Спорт
В РФС назвали исчерпанным расистский скандал в матче «Зенита»
Спорт
УЕФА оштрафовал украинскую «Александрию» за расистское поведение фанатов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Как по выписке из ЕГРН обезопасить сделки с жильем: инструкция Росреестра Недвижимость, 14:10
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Решетников оценил влияние высоких ставок на потенциал роста экономики Экономика, 14:06
АТОР опровергла запрет на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте Общество, 14:02
В Совете Европы рассказали о ходе подготовки спецтрибунала против России Политика, 14:00
Что известно о новом генеральном директоре «Спартака» Спорт, 13:57
Мошенники выманили у пенсионерки ₽14 млн за «доверенность на террориста» Общество, 13:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции Политика, 13:52
В «Краснодаре» заступились за обвиненного в расизме капитана Спорт, 13:48
Японский индекс Nikkei обновил рекорд в ожидании смены премьер-министра Инвестиции, 13:46
Ждут ли Францию досрочные выборы после очередной отставки премьера Политика, 13:46
Песков рассказал, что внуки тепло поздравят Путина с днем рождения Общество, 13:41
В Петербурге изъяли более 2700 устройств для майнинга на подпольной ферме Крипто, 13:41
В Черниговской области сообщили о повреждении энергообъекта Политика, 13:40