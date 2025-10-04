 Перейти к основному контенту
Спорт
0

«Краснодар» нанес «Ахмату» первое поражение в РПЛ после прихода Черчесова

«Ахмат» впервые проиграл в РПЛ после прихода Черчесова, «Краснодар» стал лидером
Краснодарский клуб победил со счетом 2:0 и поднялся на первое место в турнирной таблице
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 2:0 в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Джон Кордоба (15-я минута) и Диего Коста (31).

В компенсированное ко второму тайму время форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе не реализовал пенальти. 23-летний голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев отразил уже шесть из девяти пенальти в РПЛ в карьере.

На 85-й минуте красную карточку получил защитник «Ахмата» Усман Ндонг.

После назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата» в начале августа грозненский клуб впервые проиграл в РПЛ, до этого были четыре победы и три ничьи.

«Краснодар» набрал 23 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 15 очками расположился на девятой строчке.

В следующем туре «Краснодар», действующий чемпион РПЛ, 18 октября в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», «Ахмат» днем позже тоже в гостях встретится с московским «Динамо».

