 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Ростов 1 100 x 20 2 1,02 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Пари НН 1 1,02 x 19 2 100 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Спартак 1 1,03 x 15 2 100 Футбол Россия. Премьер-Лига Балтика Динамо Махачкала 1 1,05 x 12 2 100 Футбол Италия. Серия А Ювентус Милан 1 2,85 x 3,05 2 2,85 Хоккей НХЛ Флорида Чикаго 1 1,6 x 4,9 2 4,6 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Иран 1 1,45 x 4,1 2 8,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Чехия Хорватия 1 2,95 x 3,25 2 2,45 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Исландия Украина 1 3,2 x 3,2 2 2,35 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,92 x 50 2 1,92 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Обвиненный в расизме капитан «Краснодара» согласился на детектор лжи

Обвиненный в расизме лидер «Краснодара» Сперцян заявил о согласии на полиграф
Игрок «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении. Капитан «Краснодара» обвинения отверг и заявил о готовности доказать свою правоту любыми способами
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил в телеграм-канале, что считает неприемлемыми обвинения в расизме в свой адрес со стороны игрока «Ахмата» Усмана Ндонга.

«Готов доказать свою правоту любыми способами — смотрите камеры, читайте по губам, полиграф — нет проблем. Я уверен в себе, в своих словах и знаю, что я этого не говорил», — сказал Сперцян.

Полузащитник добавил, что никогда бы не позволил себе таких слов, и назвал происходящее «похожим на какой-то цирк».

У Сперцяна в концовке матча с «Ахматом» 4 октября (2:0) возник конфликт с защитником гостей Ндонгом. На 86-й минуте сенегальца удалили за агрессивное поведение и удар соперника плечом в лицо, а Сперцяну показали предупреждение за неспортивное поведение. Ндонг после матча заявил, что Сперцян на португальском языке произнес расистское оскорбление, а капитан «Краснодара» отверг обвинения и сказал, что, наоборот, это сенегалец оскорблял его.

«Ахмат» призвал РФС наказать капитана «Краснодара» Сперцяна за расизм
Спорт
Эдуард Сперцян

В воскресенье «Ахмат» призвал РФС наказать Сперцяна и отменить красную карточку Ндонга.

В РПЛ заявили ТАСС, что ситуацию рассмотрит РФС.

Сперцяну грозит до десяти матчей дисквалификации.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар Эдуард Сперцян ФК Ахмат
Материалы по теме
«Краснодар» нанес «Ахмату» первое поражение в РПЛ после прихода Черчесова
Спорт
В РФС назвали исчерпанным расистский скандал в матче «Зенита»
Спорт
Клуб РПЛ оспорил «самое жесткое» наказание за расистские выкрики
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Семин назвал, чего не хватило «Спартаку» для победы в матче против ЦСКА Спорт, 21:17
Главный экономический советник Трампа предупредил о последствиях шатдауна Политика, 21:14
Обвиненный в расизме капитан «Краснодара» согласился на детектор лжи Спорт, 21:00
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Более 15 тыс. бегунов приняли участие в полумарафоне «Моя столица» Спорт, 20:59
Экс-министра здравоохранения Дагестана арестовали Общество, 20:56
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 20:46
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Какие инструменты расширяют возможности международных расчетов Отрасли, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Синнер не смог защитить титул чемпиона «Мастерс» в Шанхае из-за судорог Спорт, 20:35
Как виртуальные операторы связи влияют на развитие финтех-экосистем Отрасли, 20:28
Какие задачи решают строители в сложных природно-климатических условиях Отрасли, 20:27
Путь к гедонизму: как еда и вино помогают путешествовать осмысленнее Вино, 20:07
Суд в Москве заблокировал пять телеграм-каналов о зацепинге Общество, 20:01