Обвиненный в расизме капитан «Краснодара» согласился на детектор лжи
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил в телеграм-канале, что считает неприемлемыми обвинения в расизме в свой адрес со стороны игрока «Ахмата» Усмана Ндонга.
«Готов доказать свою правоту любыми способами — смотрите камеры, читайте по губам, полиграф — нет проблем. Я уверен в себе, в своих словах и знаю, что я этого не говорил», — сказал Сперцян.
Полузащитник добавил, что никогда бы не позволил себе таких слов, и назвал происходящее «похожим на какой-то цирк».
У Сперцяна в концовке матча с «Ахматом» 4 октября (2:0) возник конфликт с защитником гостей Ндонгом. На 86-й минуте сенегальца удалили за агрессивное поведение и удар соперника плечом в лицо, а Сперцяну показали предупреждение за неспортивное поведение. Ндонг после матча заявил, что Сперцян на португальском языке произнес расистское оскорбление, а капитан «Краснодара» отверг обвинения и сказал, что, наоборот, это сенегалец оскорблял его.
В воскресенье «Ахмат» призвал РФС наказать Сперцяна и отменить красную карточку Ндонга.
В РПЛ заявили ТАСС, что ситуацию рассмотрит РФС.
Сперцяну грозит до десяти матчей дисквалификации.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов