Обвиненный в расизме капитан «Краснодара» согласился на детектор лжи

Обвиненный в расизме лидер «Краснодара» Сперцян заявил о согласии на полиграф

Игрок «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении. Капитан «Краснодара» обвинения отверг и заявил о готовности доказать свою правоту любыми способами

Эдуард Сперцян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил в телеграм-канале, что считает неприемлемыми обвинения в расизме в свой адрес со стороны игрока «Ахмата» Усмана Ндонга.

«Готов доказать свою правоту любыми способами — смотрите камеры, читайте по губам, полиграф — нет проблем. Я уверен в себе, в своих словах и знаю, что я этого не говорил», — сказал Сперцян.

Полузащитник добавил, что никогда бы не позволил себе таких слов, и назвал происходящее «похожим на какой-то цирк».

У Сперцяна в концовке матча с «Ахматом» 4 октября (2:0) возник конфликт с защитником гостей Ндонгом. На 86-й минуте сенегальца удалили за агрессивное поведение и удар соперника плечом в лицо, а Сперцяну показали предупреждение за неспортивное поведение. Ндонг после матча заявил, что Сперцян на португальском языке произнес расистское оскорбление, а капитан «Краснодара» отверг обвинения и сказал, что, наоборот, это сенегалец оскорблял его.

В воскресенье «Ахмат» призвал РФС наказать Сперцяна и отменить красную карточку Ндонга.

В РПЛ заявили ТАСС, что ситуацию рассмотрит РФС.

Сперцяну грозит до десяти матчей дисквалификации.