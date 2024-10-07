Самарский губернатор рассказал о звонке капитана «Крыльев Советов»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в телеграм-канале, что ему позвонил капитан футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Солдатенков и попросил вмешаться в ситуацию.
По словам Федорищева, он намерен созвать совещание с тренером и руководством команды в среду, 9 октября. «Все проблемы и задачи подробно обсудим, — пообещал губернатор. — Как и во всей остальной деятельности, слухи и спекуляции оставим за скобками».
Он рассказал, что внимательно следит за играми клубов, «хоть и не всегда получается ходить на матчи». «А там, где мы являемся учредителями, еще и за хозяйственной деятельностью. Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики», — добавил глава региона.
Журналист Иван Карпов сообщал в телеграм-канале, что «Крылья Советов» планируют уволить главного тренера Игоря Осинькина после матча против «Локомотива». Спортивный директор самарцев Сергей Корниленко не подтвердил эту информацию.
6 октября московский «Локомотив» одержал победу над «Крыльями Советов» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счетом 1:0.
После поражения Осинькин заявил футболистам: «Я ничего не говорю сейчас, потому что просто не знаю... В любом случае... все, давайте». После этого он отвернулся и ушел.
«Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию в РПЛ до трех матчей и занимают десятое место. 20 октября они сыграют с «Оренбургом».
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ
Рейтинг лучших акций за III квартал
Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»
Цена на нефть показала рекордный рост
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов