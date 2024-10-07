Самарский губернатор рассказал о звонке капитана «Крыльев Советов»

Солдатенков попросил губернатора вмешаться в ситуацию. Федорищев намерен созвать совещание с командой, чтобы обсудить «все проблемы и задачи», на фоне сообщений об отставке главного тренера Осинькина

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в телеграм-канале, что ему позвонил капитан футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Солдатенков и попросил вмешаться в ситуацию.

По словам Федорищева, он намерен созвать совещание с тренером и руководством команды в среду, 9 октября. «Все проблемы и задачи подробно обсудим, — пообещал губернатор. — Как и во всей остальной деятельности, слухи и спекуляции оставим за скобками».

Он рассказал, что внимательно следит за играми клубов, «хоть и не всегда получается ходить на матчи». «А там, где мы являемся учредителями, еще и за хозяйственной деятельностью. Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики», — добавил глава региона.

Журналист Иван Карпов сообщал в телеграм-канале, что «Крылья Советов» планируют уволить главного тренера Игоря Осинькина после матча против «Локомотива». Спортивный директор самарцев Сергей Корниленко не подтвердил эту информацию.

6 октября московский «Локомотив» одержал победу над «Крыльями Советов» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счетом 1:0.

После поражения Осинькин заявил футболистам: «Я ничего не говорю сейчас, потому что просто не знаю... В любом случае... все, давайте». После этого он отвернулся и ушел.

«Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию в РПЛ до трех матчей и занимают десятое место. 20 октября они сыграют с «Оренбургом».