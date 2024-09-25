«Крылья Советов» отреагировали на сообщения о возможной отставке тренера
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко не подтвердил информацию, что главного тренера самарцев Игоря Осинькина могут уволить после матча против «Локомотива», который пройдет 6 октября.
«В первый раз слышу эту информацию. Слухи не комментируем», — сказал Корниленко «Спорт-Экспрессу».
Ранее журналист Иван Карпов сообщил в телеграм-канале, что «Крылья Советов» планируют уволить Осинькина после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), а заменить его должен Сергей Игнашевич.
59-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. В нынешнем сезоне самарцы после девяти туров занимают 10-е место в РПЛ, набрав 10 очков.
Игнашевич в конце прошлого сезона покинул калининградскую «Балтику». С ним команда дошла до суперфинала Кубка России, но вылетела из РПЛ.
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