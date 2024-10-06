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«Краснодар» разгромил «Химки» и поднялся на первое место в РПЛ

«Краснодар» разгромил «Химки» со счетом 4:0 и поднялся на первое место в РПЛ
Матч завершился со счетом 4:0. У «Краснодара» два гола и результативный пас на счету Джона Кордобы
Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

«Краснодар» одержал разгромную победу над «Химками» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра в Краснодаре завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Джон Кордоба (41-я и 73-я минуты), по голу у Батчи (55) и Кевина Кастаньо (89).

«Краснодар» выиграл восьмой матч подряд и набрал 27 очков, опередив по дополнительным показателям лидировавший «Локомотив».

Кордоба забил 40-й гол в РПЛ за 72 матча. В XXI веке только Веллитон (63 матча), Сейду Думбия (66) и Халк (71) достигали этой отметки быстрее, отмечает Opta.

«Химки» продлили безвыигрышную серию в РПЛ до восьми матчей. Последний раз подмосковная команда побеждала в турнире еще 3 августа (матче с «Рубином» — 3:2).

В 12-м туре «Краснодар» 19 октября сыграет в Москве со «Спартаком», а «Химки» в тот же день примут «Локомотив».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар ФК Химки
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