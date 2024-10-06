«Краснодар» разгромил «Химки» и поднялся на первое место в РПЛ
«Краснодар» одержал разгромную победу над «Химками» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра в Краснодаре завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Джон Кордоба (41-я и 73-я минуты), по голу у Батчи (55) и Кевина Кастаньо (89).
«Краснодар» выиграл восьмой матч подряд и набрал 27 очков, опередив по дополнительным показателям лидировавший «Локомотив».
Кордоба забил 40-й гол в РПЛ за 72 матча. В XXI веке только Веллитон (63 матча), Сейду Думбия (66) и Халк (71) достигали этой отметки быстрее, отмечает Opta.
«Химки» продлили безвыигрышную серию в РПЛ до восьми матчей. Последний раз подмосковная команда побеждала в турнире еще 3 августа (матче с «Рубином» — 3:2).
В 12-м туре «Краснодар» 19 октября сыграет в Москве со «Спартаком», а «Химки» в тот же день примут «Локомотив».
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ
Рейтинг лучших акций за III квартал
Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»
Цена на нефть показала рекордный рост
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов