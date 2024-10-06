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Осинькин с трудом сдержал слезы после проигрыша «Локомотиву»

Осинькин с трудом сдержал слезы после проигрыша «Крыльев Советов» «Локомотиву»
В клубе ранее опровергали информацию, что Игоря Осинькина сменит Сергей Игнашевич. Сам тренер допустил, что в понедельник «что-то произойдет», а после матча с трудом нашел слова в общении с командой
Игорь Осинькин
Игорь Осинькин (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на фоне сообщений о скорой отставке заявил команде после проигрыша «Локомотиву» в 11-м туре РПЛ, что ничего не может сказать о своем будущем.

Журналист Иван Карпов 25 сентября сообщил в телеграм-канале, что Осинькина после матча с «Локомотивом» сменит Сергей Игнашевич. В клубе эту информацию тогда назвали слухами.

«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Москве со счетом 0:1, пропустив на 75-й минуте.

«Я ничего не говорю сейчас, потому что просто не знаю... В любом случае... всё, давайте», — сказал Осинькин футболистам, после чего отвернулся и ушел.

Осинькин также поблагодарил болельщиков самарского клуба, которые скандировали его фамилию.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Локомотив»

На пресс-конференции тренер заявил, что вбросы о его отставке начались еще в августе.

«У меня с руководством никаких разговоров не было, мы читаем, что пишут, но не знаю, произойдет ли что-то в понедельник. Видимо, что-то произойдет», — цитирует Осинькина ТАСС.

«Крылья Советов» после 11 туров занимают десятое место в РПЛ.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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