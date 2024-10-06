Осинькин с трудом сдержал слезы после проигрыша «Локомотиву»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на фоне сообщений о скорой отставке заявил команде после проигрыша «Локомотиву» в 11-м туре РПЛ, что ничего не может сказать о своем будущем.
Журналист Иван Карпов 25 сентября сообщил в телеграм-канале, что Осинькина после матча с «Локомотивом» сменит Сергей Игнашевич. В клубе эту информацию тогда назвали слухами.
«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Москве со счетом 0:1, пропустив на 75-й минуте.
«Я ничего не говорю сейчас, потому что просто не знаю... В любом случае... всё, давайте», — сказал Осинькин футболистам, после чего отвернулся и ушел.
Осинькин также поблагодарил болельщиков самарского клуба, которые скандировали его фамилию.
На пресс-конференции тренер заявил, что вбросы о его отставке начались еще в августе.
«У меня с руководством никаких разговоров не было, мы читаем, что пишут, но не знаю, произойдет ли что-то в понедельник. Видимо, что-то произойдет», — цитирует Осинькина ТАСС.
«Крылья Советов» после 11 туров занимают десятое место в РПЛ.
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