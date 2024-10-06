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«Локомотив» вернулся в лидеры РПЛ, обыграв «Крылья Советов»

«Локомотив» победил «Крылья Советов» и вернулся в лидеры РПЛ
Матч завершился со счетом 1:0. Мяч забил вышедший на замену Тимур Сулейманов
Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив»
Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив»

Московский «Локомотив» победил самарские «Крылья Советов» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и вернулся на первое место в таблице.

Матч завершился со счетом 1:0, мяч на 75-й минуте забил вышедший на замену Тимур Сулейманов.

«Локомотив» набрал 27 очков и вернул себе лидерство в турнире. В следующем матче команда Михаила Галактионова 19 октября сыграет в гостях с «Химками».

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

«Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию в РПЛ до трех матчей и занимают десятое место. Их следующим соперником будет «Оренбург» 20 октября.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Крылья Советов
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