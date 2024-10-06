«Локомотив» вернулся в лидеры РПЛ, обыграв «Крылья Советов»
Московский «Локомотив» победил самарские «Крылья Советов» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и вернулся на первое место в таблице.
Матч завершился со счетом 1:0, мяч на 75-й минуте забил вышедший на замену Тимур Сулейманов.
«Локомотив» набрал 27 очков и вернул себе лидерство в турнире. В следующем матче команда Михаила Галактионова 19 октября сыграет в гостях с «Химками».
«Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию в РПЛ до трех матчей и занимают десятое место. Их следующим соперником будет «Оренбург» 20 октября.
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