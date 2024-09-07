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Дело Квинси Промеса ,  
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В «Юнайтед» из Дубая рассказали о зарплате новичка клуба Квинси Промеса

Гендиректор «Юнайтед»: зарплата Промеса составляет 15% годового бюджета клуба
Сюжет
Дело Квинси Промеса
Илие Чебану сообщил, что зарплата экс-футболиста «Спартака» составляет около 15% годового бюджета клуба, который выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Зарплата экс-форварда московского «Спартака» Квинси Промеса в клубе «Юнайтед» из Дубая составляет около 15% годового бюджета команды. Об этом «РБ Спорт» рассказал генеральный директор «Юнайтед» Илие Чебану.

«Он перешел к нам как свободный агент, но его зарплата — это где-то 15 процентов годового бюджета клуба. Не такая большая сумма, как могла бы быть», — сказал Чебану.

Точную сумму Чебану не раскрыл. «Что касается бюджета, это конфиденциальная информация, как и вопросы контрактов», — добавил он.

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Спорт
Квинси Промес

Промес 5 сентября подписал контракт с «Юнайтед» до конца сезона-2024/25. Сезон стартует 15 сентября.

В последний раз 32-летний Промес выходил на поле в феврале 2024 года в составе «Спартака» в товарищеском зимнем турнире в Абу-Даби.

«Красно-белые» в начале лета объявили о завершении контракта с Промесом, который с конца февраля не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина, а также к полутора годам — за нападение с ножом на кузена.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.

Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров (94 гола). Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб. Также на счету форварда 50 матчей (последний был летом 2021 года) за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей.

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Футбол Квинси Промес Дубай ОАЭ
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Квинси Промес

футболист
4 июня 1992 года
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