Объявленный в розыск Промес стал футболистом клуба из Дубая

Бывший лидер «Спартака» заключил контракт с клубом из ОАЭ на один сезон

Квинси Промес (Фото: ФК "Юнайтед")

Голландский футболист Квинси Промес заключил контракт с футбольным клубом второго дивизиона ОАЭ «Юнайтед» из Дубая. Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение рассчитано на сезон-2024/25.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что принял участие в трансфере Промеса, с которым становился чемпионом России в составе «Спартака». «Спорт-Экспресс» сообщал, что в договор голландца включат пункт о бесплатном возвращении в «Спартак» на тот случай, если с футболиста будет снят запрет на выезд из ОАЭ.

В последний раз Промес выходил на поле в феврале 2024 года в товарищеском зимнем турнире в Абу Даби. «Спартак» в начале лета объявил о завершении контракта с Промесом, который с конца февраля не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина, а также к полутора — за нападение с ножом на кузена.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему запрещено покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.

Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб. В общей сложности он провел 235 матчей за «Спартак», в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.