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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Эксклюзив

«Матч ТВ» направил предложение по покупке прав на трансляцию Олимпиады

«Матч ТВ» направил предложение по покупке прав на трансляцию Олимпиады в Париже
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Олимпиада-2024 в Париже
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ПМЭФ-2024
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Эксклюзивы РБК
По словам первого замгенпродюсера телеканала Дмитрия Рыжкова, предложение было направлено правообладателю — АО «Телеспорт Груп». Решения пока нет

Первый заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил РБК, что канал направил предложение по покупке прав на трансляцию Олимпийских игр 2024 года в Париже правообладателю — «Телеспорт Груп».

По словам Рыжкова, решения пока нет.

В феврале РБК сообщал, что холдинг VK ведет переговоры с «Телеспортом» по покупке диджитал-прав на трансляцию Олимпийских игр в Париже.

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Технологии и медиа
Фото:VCG / Reuters

Тогда же источники РБК на медиарынке говорили, что «Первый канал» и входящий в государственный холдинг ВГТРК канал «Россия 1» не будут транслировать летние Игры, а «Матч ТВ» пока не определился по поводу трансляции.

Главе и основному владельцу АО «Телеспорт Груп» Петру Макаренко ранее были предъявлены обвинения в совершении преступлений по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями». В начале апреля Макаренко был отправлен под домашний арест на 30 суток, позже арест был продлен до 4 июня. В правоохранительные органы с заявлением в отношении Макаренко обратился «Сбер»: банк хочет взыскать с главы «Телеспорта» ущерб по кредиту в размере более 5,7 млрд руб. Кредит был выдан для покупки прав на трансляции.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Международный олимпийский комитет в марте объявил о допуске россиян на Олимпиаду-2024 в качестве нейтральных спортсменов и при выполнении ряда критериев: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Иван Витченко Иван Витченко
Матч ТВ Олимпиада-2024 «Телеспорт» телетрансляция Петр Макаренко
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