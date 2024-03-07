Путин согласился с мнением, что без россиян в Париже будет «не Олимпиада»
Президент России Владимир Путин во время посещения нового Дворца самбо в Краснодаре согласился с мнением спортсменов, что Олимпийские игры без россиян уже не полноценны.
Как сообщает пресс-служба Кремля. чемпионка мира по самбо Татьяна Казенюк в разговоре с Путиным сказала, что без России «это не Олимпийские игры», а чемпионаты мира и Европы стали «местечковыми соревнованиями».
«Так и есть. Полностью согласен», — ответил Путин.
Глава государства в декабре призвал Минспорт и Олимпийский комитет России проанализировать критерии МОК для участия в Играх в Париже. Соответствующие рекомендации будут даны 14 марта.
Ранее министр спорта Олег Матыцин говорил о неприемлемых требованиях к спортсменам подписать декларации в некоторых видах, а в ОКР заявили, что согласие с критериями соответствия МОК может привести к нарушению российского законодательства.
МОК не допустит на Игры спортсменов, которые активно поддерживали военную операцию на Украине или имеют контракты с армией и спецслужбами.
Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг
У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно
Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию
Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться
Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro
Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»
Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»