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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Путин согласился с мнением, что без россиян в Париже будет «не Олимпиада»

Путин согласился с мнением, что без россиян в Париже будет «не Олимпиада»
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Во время общения со спортсменами в Краснодаре Владимир Путин поддержал мнение, что без россиян крупные турниры превращаются в местечковые
Владимир Путин на встрече со спортсменами в Краснодаре
Владимир Путин на встрече со спортсменами в Краснодаре (Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС)

Президент России Владимир Путин во время посещения нового Дворца самбо в Краснодаре согласился с мнением спортсменов, что Олимпийские игры без россиян уже не полноценны.

Как сообщает пресс-служба Кремля. чемпионка мира по самбо Татьяна Казенюк в разговоре с Путиным сказала, что без России «это не Олимпийские игры», а чемпионаты мира и Европы стали «местечковыми соревнованиями».

«Так и есть. Полностью согласен», — ответил Путин.

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Глава государства в декабре призвал Минспорт и Олимпийский комитет России проанализировать критерии МОК для участия в Играх в Париже. Соответствующие рекомендации будут даны 14 марта.

Ранее министр спорта Олег Матыцин говорил о неприемлемых требованиях к спортсменам подписать декларации в некоторых видах, а в ОКР заявили, что согласие с критериями соответствия МОК может привести к нарушению российского законодательства.

МОК не допустит на Игры спортсменов, которые активно поддерживали военную операцию на Украине или имеют контракты с армией и спецслужбами.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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