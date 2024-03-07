Российские гимнасты решили пропустить Олимпиаду в Париже
Все спортсмены сборной России по спортивной гимнастике решили не участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду в Париже на условиях МОК, сообщил «РИА Новости» президент федерации (ФСГР) Василий Титов.
Ранее в четверг ТАСС со ссылкой на документы международной федерации (FIG) сообщил, что после пропуска этапа Кубка мира в Баку, который стартовал 7 марта, россияне уже не смогут пройти отбор на Игры.
По словам Титова, россияне пропустили отбор, поскольку никто из них не захотел получать нейтральный статус и подавать заявку на участие в турнире в Баку.
«Это осознанный выбор наших спортсменов и тренеров. Данный турнир был частью квалификационного отбора к Олимпиаде. Мы его пропустили и в последующих Кубках мира также не будем принимать участие», — сказал Титов.
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила «Матч ТВ», что выступление в нейтральном статусе стало бы «настоящим предательством» и «даже поползновений таких не было». «У нас полная ясность в этом вопросе», — сказала тренер.
FIG допустила россиян к международным турнирам с 1 января, участие в этапах Кубка мира, куда россиянам дали по три женских и мужских квоты, было последней возможностью завоевать лицензии на Игры.
На Олимпиаде в Токио российские гимнасты взяли восемь медалей, в том числе золото в женском и мужском командном многоборье.
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