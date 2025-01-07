Усика признали боксером года по версии WBC
Украинский боксер Александр Усик признан боксером года по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщили на сайте организации.
«Усик неизменно демонстрировал свои исключительные навыки за пределами Украины, демонстрируя свое глобальное влияние на спорт. Эти достижения закрепляют наследие Усика как одного из величайших боксеров своего поколения», — говорится в сообщении.
В мае украинец победил британца Тайсона Фьюри и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В конце июня Усик отказался от пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF). Этот бой был признан поединком года.
В декабре Усик победил Фьюри в реванше и сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и WBC.
37-летний Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 23 поединка на профессиональном ринге. Он является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
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