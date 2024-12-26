Украинский боксер Усик признался, что носит поддельные часы Rolex за $100

Боксер заявил, что купил часы на пляже в Турции за $100. «Фиг кто подумает, что они паленые», — сказал он

Александр Усик (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO Александр Усик заявил, что носит поддельные часы Rolex, которые купил на пляже в Турции. Фрагмент интервью украинского боксера опубликован на странице Home of Fight в соцсети X.

Усик сказал во время интервью, что хочет похвастаться, и показал часы, которые назвал «китайскими Rolex» за $100.

«Был в Турции на подготовке, вышел на берег, там пацаны ходят: «Rolex, Rolex». Я подумал, что если куплю Rolex, фиг кто подумает, что они паленые», — сказал Усик.

Как отмечает Daily Mail, признание Усика может задеть его бывшего соперника Тайсона Фьюри, который известен своей любовью к часам Rolex и Jacob & Co.

Усик в ночь на 22 декабря победил в Эр-Рияде Фьюри в поединке-реванше, призовой фонд которого оценивался в $190 млн, из которых большая часть досталась украинцу.

Всего на счету Усика 23 победы в 23 боях за карьеру.