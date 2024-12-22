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Усик второй раз подряд победил Фьюри в чемпионском бою

Поединок продолжался 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей. Украинский боксер нанес британцу второе поражение в карьере
Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке за несколько титулов чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Поединок продолжался 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей.

Фьюри не смог взять реванш у Усика за поражение в мае этого года. Украинец тогда победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,71 кг). Ко второму бою Усик уже не являлся абсолютным чемпионом мира, от пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) он отказался.

Усик сохранил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

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Спорт
Тайсон Фьюри

37-летний Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 23 поединка на профессиональном ринге. 36-летний Фьюри потерпел от Усика второе поражение в карьере. До двух поединков с украинцем у него было 34 победы в 35 боях при одной ничьей в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году.

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