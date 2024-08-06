В ЦСКА оценили решение РФС по спору с Федотовым: не считаем это победой

В ЦСКА оценили решение РФС по их спору с бывшим тренером

Российский футбольный союз отказал бывшему главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову в компенсации за увольнение. Команда заявила, что «не считает это победой»

Владимир Федотов, бывший тренер футбольного ЦСКА (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский ЦСКА не считает победой решение Российского футбольного союза (РФС) от 6 августа не выплачивать компенсацию за увольнение бывшему главному тренеру команды Владимиру Федотову. В клубе были уверены в положительном исходе спора, сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Об уходе Федотова стало известно 3 июня. Пост главного тренера ЦСКА занял экс-тренер «Локомотива» серб Марко Николич. Владимир Федотов обратился в палату по разрешению споров РФС в связи с расторжением контракта.

Заседание провели 6 августа, на нем РФС обязал ЦСКА предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе, в соответствии с Трудовым кодексом. Однако требование специалиста выплатить увольнительную компенсацию было отклонено.

«Клуб не воспринимает решение как победу, потому что сама ситуация для клуба так и осталась неприятной и мы делали все, чтобы в ней не оказаться», — прокомментировал Брейдо. Он подчеркнул, что команда была «уверена в своей правовой позиции исходя из прописанных в контракте условий расторжения».

Теперь Владимир Федотов может обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Пост главного тренера ЦСКА он занимал с 2022 года. Контракт был рассчитан на три года.

Под руководством Федотова ЦСКА в сезоне 2022/23 стал вторым в РПЛ и первым в Кубке России. В сезоне 2023/24 команда заняла шестое место в национальном чемпионате и дошла до финала пути РПЛ Кубка России.