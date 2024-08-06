РФС отказал экс-тренеру ЦСКА Федотову в компенсации за увольнение

РФС отказал экс-тренеру ЦСКА в компенсации за увольнение

Дело, которое рассмотрела палата по разрешению споров РФС, касалось расторжения контракта тренера с армейским клубом в начале июня. Теперь Владимир Федотов может обратиться в CAS

Владимир Федотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Палата по разрешению споров РФС отказала Владимиру Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА за увольнение. Об этом сообщается на сайте РФС.

«Обязать ЦСКА предоставить тренеру Владимиру Федотову документы, связанные с его работой в клубе в соответствии с Трудовым кодексом России. В удовлетворении остальной части требований тренера Владимира Федотова в отношении ЦСКА отказать», — говорится в решении палаты.

Дело касалось расторжения контракта тренера с армейским клубом в начале июня. Заседание палаты по разрешению споров РФС состоялось 6 августа.

Федотов теперь может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года. В сезоне 2022/23 клуб выиграл Кубок России и стал вторым в РПЛ. В прошлом сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке, где уступили «Зениту», а в РПЛ заняли шестое место.

Об увольнении Федотова ЦСКА объявил 3 июня. Новым главным тренером клуба стал серб Марко Николич.