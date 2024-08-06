Бывший тренер футбольного ЦСКА подал жалобу на свое увольнение
Палата по разрешению споров РФС рассмотрит иск бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова к армейскому клубу 6 августа. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Федотов обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с ПФК ЦСКА. Первое заседание состоится 6 августа», — сообщили в РФС.
Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года. В позапрошлом сезоне клуб выиграл Кубок России и взял серебряные медали РПЛ. В прошлом сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке, где уступили «Зениту», а в РПЛ заняли шестое место.
Об увольнении Федотова ЦСКА объявил 3 июня. Новым главным тренером клуба стал серб Марко Николич.
Федотов в качестве тренера раньше работал также в «Урале», «Оренбурге» и «Сочи».
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