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Бывший тренер футбольного ЦСКА подал жалобу на свое увольнение

Владимир Федотов подал иск к ЦСКА в палату по разрешению споров РФС
Дело касается расторжения контракта тренера с армейским клубом в начале июня. Первое заседание состоится 6 августа
Владимир Федотов
Владимир Федотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Палата по разрешению споров РФС рассмотрит иск бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова к армейскому клубу 6 августа. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Федотов обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с ПФК ЦСКА. Первое заседание состоится 6 августа», — сообщили в РФС.

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Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года. В позапрошлом сезоне клуб выиграл Кубок России и взял серебряные медали РПЛ. В прошлом сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке, где уступили «Зениту», а в РПЛ заняли шестое место.

Об увольнении Федотова ЦСКА объявил 3 июня. Новым главным тренером клуба стал серб Марко Николич.

Федотов в качестве тренера раньше работал также в «Урале», «Оренбурге» и «Сочи».

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Футбол Российский футбольный союз (РФС) ФК ЦСКА Российская премьер-лига (РПЛ) Владимир Федотов
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