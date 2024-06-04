 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

ЦСКА назначил нового главного тренера

Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич стал главным тренером ЦСКА
Марко Николич сменил в московском клубе Владимира Федотова
Марко Николич
Марко Николич (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

ЦСКА и тренер Марко Николич достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве, сообщается в телеграм-канале московского клуба

Официальное соглашение будет заключено в ближайшее время.

Накануне пост главного тренера ЦСКА покинул Владимир Федотов.

Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА
Спорт
Владимир Федотов

В минувшем сезоне 44-летний Николич возглавлял «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

Николич был главным тренером «Локомотива» с мая 2020 года по октябрь 2021-го и выиграл с «железнодорожниками» Кубок России.

В прошедшем сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке России, где уступили «Зениту», а в РПЛ заняли шестое место.

Ранее Николич также возглавлял сербские «Рад», «Войводину» и «Партизан», с которым в 2017 году сделал «золотой» дубль, выиграв чемпионат и Кубок страны. Позднее серб также приводил венгерский «Фехервар» к чемпионству и победе в национальном Кубке.

Главным тренером московского «Спартака» в следующем сезоне станет Деян Станкович, который трижды приводил к победам в чемпионате Сербии «Црвену звезду», самого принципиального соперника «Партизана».

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Что пьет Петербург во время ПМЭФ. Подробности

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
ФК ЦСКА Футбол Марко Николич
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 03 июн, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 03 июн, 16:36
В России за год резко выросла просрочка по ипотеке на новостройки Недвижимость, 14:50
Взрыв и облако пепла: на Филиппинах начал извергаться вулкан Общество, 14:45
Главные разочарования инвесторов: что с дивидендами российских компаний Pro, 14:43
Ан-26 выкатился с полосы в Красноярском крае Общество, 14:42
Илью Яшина снова отправили в ШИЗО Политика, 14:40
Россиянка и дочь миллиардера из США вышли в 1/4 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 14:32
В Калининградской области погиб подросток, спасший тонувших друзей Общество, 14:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кремль ответил на заявление властей Турции о желании вступить в БРИКС Политика, 14:30
Героя России Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве Общество, 14:23
Суд оправдал сотрудника ФСБ и бойцов ЧВК «Енот» по делу о нападениях Политика, 14:23
Власти Судана обсудят с Путиным сделку о создании хаба на Красном море Политика, 14:12
Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай Политика, 14:10
⁠Желто-голубой фасад дома в Усолье-Сибирском перекрасили после жалоб Общество, 14:09
США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III Политика, 14:08