ЦСКА назначил нового главного тренера

Марко Николич сменил в московском клубе Владимира Федотова

Марко Николич (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

ЦСКА и тренер Марко Николич достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве, сообщается в телеграм-канале московского клуба

Официальное соглашение будет заключено в ближайшее время.

Накануне пост главного тренера ЦСКА покинул Владимир Федотов.

В минувшем сезоне 44-летний Николич возглавлял «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

Николич был главным тренером «Локомотива» с мая 2020 года по октябрь 2021-го и выиграл с «железнодорожниками» Кубок России.

В прошедшем сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке России, где уступили «Зениту», а в РПЛ заняли шестое место.

Ранее Николич также возглавлял сербские «Рад», «Войводину» и «Партизан», с которым в 2017 году сделал «золотой» дубль, выиграв чемпионат и Кубок страны. Позднее серб также приводил венгерский «Фехервар» к чемпионству и победе в национальном Кубке.

Главным тренером московского «Спартака» в следующем сезоне станет Деян Станкович, который трижды приводил к победам в чемпионате Сербии «Црвену звезду», самого принципиального соперника «Партизана».