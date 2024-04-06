В «Спартаке» ответили на вопрос о будущем Ковальчука в клубе

Спортивный директор московского клуба КХЛ Роман Беляев заявил, что Ковальчук сам должен принять решение, продолжать ли карьеру

Илья Ковальчук (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Форвард «Спартака» Илья Ковальчук должен сам принять решение, будет ли он продолжать карьеру. Об этом на пресс-конференции заявил спортивный директор московского клуба КХЛ Роман Беляев.

«Это Илья должен принять решение — будет он продолжать карьеру или нет. Мы пообщаемся, примем решение, о котором вы узнаете. Сейчас сложно сказать. Дайте ребятам и тренерам немного отдохнуть, чтобы они собрали мысли и каждый для себя решил, чего они хотят в дальнейшем», — цитирует Беляева «Чемпионат».

Олимпийский чемпион Пхёнчхана Ковальчук вернулся в КХЛ в конце декабря и набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф 40-летний форвард сыграл лишь в пяти из 11 матчей и не отметился результативными действиями.

«Спартак» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ со счетом 2–4. Контракт Ковальчук завершается в конце сезона.

Ковальчук выступал за «Спартак» в 1999–2001 годах до отъезда в НХЛ. До возвращения в московский клуб он не выходил на лед с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда».