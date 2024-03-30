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Ковальчук заявил об отсутствии сожалений о переходе в «Спартак»

Илья Ковальчук заявил об отсутствии сожалений о переходе в «Спартак»
Олимпийский чемпион 2018 года вернулся в КХЛ в конце декабря, а в плей-офф сыграл лишь в пяти из 11 матчей «красно-белых»
Илья Ковальчук
Илья Ковальчук (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Олимпийский чемпион Пхёнчхана Илья Ковальчук после вылета «Спартака» из плей-офф КХЛ заявил журналистам, что у него нет сожалений о решении вернуться в московский клуб.

«Я ни о чем не жалею. Слава богу, что я принял решение играть за «Спартак», второго шанса у меня бы не было», — цитирует 40-летнего Ковальчука «РИА Новости».

Также он добавил, что решение о продолжении карьеры еще не принял. Контракт Ковальчука истекает в конце сезона.

«Спартак» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ со счетом 2–4.

«Металлург» победил «Спартак» и последним вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Спорт
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Ковальчук вернулся в КХЛ в конце декабря и набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф форвард сыграл лишь в пяти из 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Ковальчук выступал за «Спартак» в 1999–2001 годах до отъезда в НХЛ. До возвращения в московский клуб он не выходил на лед с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак Илья Ковальчук
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