Состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026
Состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года.
Итоги жеребьевки:
- группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, победитель стыков в европейском пути D;
- группа В: Канада, победитель стыков в европейском пути А, Катар, Швейцария;
- группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;
- группа D: США, Парагвай, Австралия, победитель стыков в европейском пути С;
- группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор;
- группа F: Нидерланды, Япония, победитель стыков в европейском пути В, Тунис;
- группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;
- группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;
- группа I: Франция, Сенегал, победитель межконтинентальных стыков № 2, Норвегия;
- группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;
- группа K: Португалия, победитель межконтинентальных стыков № 1, Узбекистан, Колумбия;
- группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.
В матче открытия ЧМ-2026 11 июня в Мехико на стадионе «Ацтека» сыграют сборные Мексики и ЮАР.
В жеребьевке, которая прошла в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, приняли участие президенты США и Мексики Дональд Трамп и Клаудия Шейнбаум, а также премьер-министр Канады Марк Карни. Кроме того, глава ФИФА Джанни Инфантино наградил Трампа премией мира от ФИФА.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси). Мексика и Канада примут по 13 матчей, США — 78.
Пока определились 42 из 48 участниц турнира — еще четыре путевки будут разыграны в Европе и две — в межконтинентальных стыковых матчах.
В европейском отборе путевки на турнир разыграют Италия, Северная Ирландия, Уэльс и Босния и Герцеговина (путь А), Украина, Швеция, Польша и Албания (путь В), Турция, Румыния, Словакия и Косово (путь С), Дания, Северная Македония, Чехия и Ирландия (путь D).
В межконтинентальном плей-офф за путевки будут бороться ДР Конго, Новая Каледония и Ямайка (путь № 1), а также Ирак, Боливия и Суринам (путь № 2).
Сборная России не участвовала в отборочном турнире чемпионата мира из-за отстранения со стороны ФИФА и УЕФА после начала военной операции на Украине.
