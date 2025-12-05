Состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026

Финальная часть турнира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года.



Итоги жеребьевки:

группа А : Мексика, ЮАР, Южная Корея, победитель стыков в европейском пути D;

: Мексика, ЮАР, Южная Корея, победитель стыков в европейском пути D; группа В : Канада, победитель стыков в европейском пути А, Катар, Швейцария;

: Канада, победитель стыков в европейском пути А, Катар, Швейцария; группа С : Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;

: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия; группа D : США, Парагвай, Австралия, победитель стыков в европейском пути С;

: США, Парагвай, Австралия, победитель стыков в европейском пути С; группа E : Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор;

: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор; группа F : Нидерланды, Япония, победитель стыков в европейском пути В, Тунис;

: Нидерланды, Япония, победитель стыков в европейском пути В, Тунис; группа G : Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;

: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия; группа H : Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;

: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай; группа I : Франция, Сенегал, победитель межконтинентальных стыков № 2, Норвегия;

: Франция, Сенегал, победитель межконтинентальных стыков № 2, Норвегия; группа J : Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;

: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания; группа K : Португалия, победитель межконтинентальных стыков № 1, Узбекистан, Колумбия;

: Португалия, победитель межконтинентальных стыков № 1, Узбекистан, Колумбия; группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

В матче открытия ЧМ-2026 11 июня в Мехико на стадионе «Ацтека» сыграют сборные Мексики и ЮАР.

В жеребьевке, которая прошла в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, приняли участие президенты США и Мексики Дональд Трамп и Клаудия Шейнбаум, а также премьер-министр Канады Марк Карни. Кроме того, глава ФИФА Джанни Инфантино наградил Трампа премией мира от ФИФА.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси). Мексика и Канада примут по 13 матчей, США — 78.

Пока определились 42 из 48 участниц турнира — еще четыре путевки будут разыграны в Европе и две — в межконтинентальных стыковых матчах.

В европейском отборе путевки на турнир разыграют Италия, Северная Ирландия, Уэльс и Босния и Герцеговина (путь А), Украина, Швеция, Польша и Албания (путь В), Турция, Румыния, Словакия и Косово (путь С), Дания, Северная Македония, Чехия и Ирландия (путь D).

В межконтинентальном плей-офф за путевки будут бороться ДР Конго, Новая Каледония и Ямайка (путь № 1), а также Ирак, Боливия и Суринам (путь № 2).

Сборная России не участвовала в отборочном турнире чемпионата мира из-за отстранения со стороны ФИФА и УЕФА после начала военной операции на Украине.