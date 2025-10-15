Какие сборные уже вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике.
Чемпионат впервые пройдет с участием рекордных 48 команд — на 16 больше, чем на предыдущих семи турнирах с 1998 года. На данный момент определились 28 участников, то есть чуть больше половины.
Остальные 20 мест разыграют:
- 15 из Европы: 11 победителей групп и 4 лучшие команды по итогам стыковых матчей.
- 3 напрямую из Северной Америки.
- 2 по итогам межконтинентальных стыковых матчей.
Межконтинентальные стыковые матчи пройдут в марте 2026 года. В турнире примут участие представители всех конфедераций, кроме УЕФА, а также одна дополнительная команда от КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна).
Их разобьют на две группы — в каждой по три сборные. Две лучшие сборные по рейтингу ФИФА (по одной в каждой группе) сразу проходят в финал, остальные сыграют друг с другом в полуфинале.
Кто уже вышел на чемпионат мира-2026
Хозяева турнира:
- США, Канада, Мексика
Азия:
- Иран, Узбекистан, Иордания, Южная Корея, Япония, Австралия, Катар, Саудовская Аравия
Южная Америка:
- Аргентина, Эквадор, Колумбия, Уругвай, Бразилия, Парагвай
Африка:
- Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д’Ивуар
Европа:
- Англия
Океания:
- Новая Зеландия
