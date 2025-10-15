 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Какие сборные уже вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года

Англия первой из Европы пробилась на чемпионат мира-2026
Чемпионат мира по футболу летом 2026 года установит новый рекорд – впервые в нем примут участие 48 команд. На данный момент уже известны 28 из них
Англия в матче против Латвии на&nbsp;отборочном турнире ЧМ-2026&nbsp;
Англия в матче против Латвии на отборочном турнире ЧМ-2026  (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике.

Чемпионат впервые пройдет с участием рекордных 48 команд — на 16 больше, чем на предыдущих семи турнирах с 1998 года. На данный момент определились 28 участников, то есть чуть больше половины.

Остальные 20 мест разыграют:

  • 15 из Европы: 11 победителей групп и 4 лучшие команды по итогам стыковых матчей.
  • 3 напрямую из Северной Америки.
  • 2 по итогам межконтинентальных стыковых матчей.

Межконтинентальные стыковые матчи пройдут в марте 2026 года. В турнире примут участие представители всех конфедераций, кроме УЕФА, а также одна дополнительная команда от КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна). 

Их разобьют на две группы — в каждой по три сборные. Две лучшие сборные по рейтингу ФИФА (по одной в каждой группе) сразу проходят в финал, остальные сыграют друг с другом в полуфинале.

Кто уже вышел на чемпионат мира-2026

Хозяева турнира:

  • США, Канада, Мексика

Азия:

  • Иран, Узбекистан, Иордания, Южная Корея, Япония, Австралия, Катар, Саудовская Аравия

Южная Америка:

  • Аргентина, Эквадор, Колумбия, Уругвай, Бразилия, Парагвай

Африка:

  • Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д’Ивуар

Европа:

  • Англия

Океания:

  • Новая Зеландия
Авторы
Теги
Полина Мельникова
Футбол Чемпионат мира по футболу США Канада Мексика Океания Азия Южная Америка Африка
