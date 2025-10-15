Какие сборные уже вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года

Чемпионат мира по футболу летом 2026 года установит новый рекорд – впервые в нем примут участие 48 команд. На данный момент уже известны 28 из них

Англия в матче против Латвии на отборочном турнире ЧМ-2026 (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике.

Чемпионат впервые пройдет с участием рекордных 48 команд — на 16 больше, чем на предыдущих семи турнирах с 1998 года. На данный момент определились 28 участников, то есть чуть больше половины.

Остальные 20 мест разыграют:

15 из Европы: 11 победителей групп и 4 лучшие команды по итогам стыковых матчей.

3 напрямую из Северной Америки.

2 по итогам межконтинентальных стыковых матчей.

Межконтинентальные стыковые матчи пройдут в марте 2026 года. В турнире примут участие представители всех конфедераций, кроме УЕФА, а также одна дополнительная команда от КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна).

Их разобьют на две группы — в каждой по три сборные. Две лучшие сборные по рейтингу ФИФА (по одной в каждой группе) сразу проходят в финал, остальные сыграют друг с другом в полуфинале.