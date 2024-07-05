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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российский пловец принял приглашение МОК выступить на Олимпиаде

Российский пловец Сомов принял приглашение МОК выступить на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Евгений Сомов будет единственным российским пловцом на Олимпийских играх в Париже
Фото: Adam Pretty / Getty Images
Фото: Adam Pretty / Getty Images

Российский пловец Евгений Сомов принял приглашение выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Сомов единственный из российских пловцов выполнил норматив для участия в Играх. Он выступит на стометровке брассом.

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Фото:Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Евгения Сомова

Почти все лидеры сборной России по плаванию говорили, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе, и не пытались его получить. Сейчас он есть только у шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой и Сомова. Ефимова выполнить норматив для участия в Олимпиаде не смогла. Сомов ранее говорил, что собирается принять участие в Играх.

Среди других обновлений в списке допущенных спортсменов на сайте МОК сообщается, что гребец Алексей Коровашков принял приглашение выступить в Париже. Ранее это также сделал Захар Петров. У россиян две олимпийские квоты в гребле на байдарках и каноэ.

Российские спортсмены получают допуск на Олимпиаду от специальной комиссии МОК (AINERP).

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на ней в нейтральном статусе.

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Иван Витченко Иван Витченко
плавание Евгений Сомов Олимпиада-2024 гребной спорт
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