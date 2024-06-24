Живущий в США российский пловец Сомов выполнил условия для участия в Олимпиаде

Живущий в США российский пловец выполнил условия для участия в Олимпиаде

Евгений Сомов в мае выполнил олимпийский норматив, побив рекорд России, а в понедельник сообщил, что получил нейтральный статус. Единственная россиянка с таким статусом Юлия Ефимова на Игры отобраться не смогла

Евгений Сомов (Фото: somatinka / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Российский пловец Евгений Сомов, который тренируется и выступает в США, написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, признана в России экстремистской и запрещена), что получил нейтральный статус и сможет принять участие в Олимпиаде в Париже.

«Обведите 27 июля на ваших календарях — стометровка брассом, это будет весело», — написал Сомов.

Сомов рассказал «Матч ТВ», что выполнил олимпийский норматив на соревнованиях Atlanta Classic в середине мая. Он показал на этой дистанции время 58,72 секунды, что лучше рекорда России, установленного в 2020 году Антоном Чупковым (58,83).

Окончательное решение о допуске спортсмена примет комиссия МОК (AINERP), которая ранее не разрешила выступить на Играх российским тхэквондистам и лидерам сборной по борьбе.

Ранее нейтральный статус для участия в соревнованиях среди российских пловцов получили только призер Игр в Токио Иван Гирев (но на международные турниры не ездил и от статуса в итоге отказался) и трехкратная олимпийская медалистка Юлия Ефимова, которая не смогла выполнить норматив на Игры, участвуя в чемпионате Багамских островов.

Сомову 25 лет. В 2017 году он стал чемпионом мира в комбинированной эстафете 4х100 м и Европы (200 м брассом) среди юниоров. В США учился в Университете Луисвилля (Кентукки), а потом переехал в Калифорнию, где тренируется и работает.