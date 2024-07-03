Живущий в США российский пловец получил допуск на Олимпиаду

Фото: Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Евгения Сомова

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте обновил список российских спортсменов, допущенных в нейтральном статусе для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Приглашение выступить на Играх получил пловец Евгений Сомов. Он единственным из российских пловцов выполнил норматив для участия в Играх.

Сомову 25 лет. В 2017 году он стал чемпионом мира в комбинированной эстафете 4х100 м и Европы (200 м брассом) среди юниоров. В США учился в Университете Луисвилля (Кентукки), а потом переехал в Калифорнию, где тренируется и работает.

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