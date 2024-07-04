Мбаппе назвал катастрофой результаты первого тура выборов во Франции

Мбаппе заявил, что французы не могут оставить страну «в руках этих людей» и должны активнее голосовать во втором туре выборов. После первого тура лидируют ультраправые из «Национального объединения», партия Макрона — третья

Килиан Мбаппе (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе заявил на пресс-конференции, что французам необходимо обязательно принять участие во втором туре парламентских выборов и проголосовать за «правильную сторону». Слова футболиста приводит RMC Sport.

Мбаппе не уточнил, кого он считает правильной стороной, но назвал «катастрофой» результаты первого тура, после которого лидирует ультраправая партия «Национальное объединение» (RN).

«Сейчас, как никогда, мы должны пойти голосовать, мы не можем оставить страну в руках этих людей», — сказал Мбаппе.

9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы из-за победы RN на выборах в Европарламент.

В первом туре парламентских выборов 30 июня RN также одержала победу с 33,1% голосов, на втором месте оказалась левая коалиция «Новый народный фронт» (NFP) с 28%, на третьем — партия Макрона «Возрождение» с 20%.

Второй тур пройдет 7 июля.

Макрон ранее неоднократно поддерживал Мбаппе — он утешал его после поражения в финале чемпионата мира, уговаривал остаться в ПСЖ, признавался в давлении на «Реал», чтобы Мбаппе смог сыграть на домашней Олимпиаде.

Как писал RMC Sport, в феврале Мбаппе оказался единственным действующим футболистом, приглашенным на ужин в рамках официального визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль-Тани во Францию.