Bild: Демирал получит два матча дисквалификации за «волчье приветствие» на Евро

Bild узнала о дисквалификации турка на Евро за «волчье приветствие»

Мерих Демирал в 1/8 финала с Австрией показал приветствие «Серых волков», после чего УЕФА открыл против него дело. Защитник пропустит четвертьфинал и, в случае успеха сборной, полуфинал Евро

Мерих Демирал (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

УЕФА дисквалифицирует турецкого защитника Мериха Демирала за националистический жест после победного гола в матче 1/8 финала Евро с Австрией, сообщает Bild.

Демирал 2 июля оформил дубль в игре с австрийцами (2:1), после чего показал «волчье приветствие» (поднял вверх мизинец и указательный палец, сложив остальные) — символ турецкой ультранационалистической группировки Bozkurtlar («Бозкурт», или «Серые волки»).

УЕФА на следующий день открыл расследование в отношении футболиста.

Турки в четвертьфинале Евро сыграют с Нидерландами 6 июля.

Ранее в четверг A Haber сообщил, что матч сборной в Берлине посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политические жесты на турнирах УЕФА запрещены.

На групповом этапе УЕФА дисквалифицировал на два матча албанского футболиста «Рубина» Мирлинда Даку за оскорбления в адрес сербов после игры Евро с Хорватией.