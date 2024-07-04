Bild узнала о дисквалификации турка на Евро за «волчье приветствие»
УЕФА дисквалифицирует турецкого защитника Мериха Демирала за националистический жест после победного гола в матче 1/8 финала Евро с Австрией, сообщает Bild.
Демирал 2 июля оформил дубль в игре с австрийцами (2:1), после чего показал «волчье приветствие» (поднял вверх мизинец и указательный палец, сложив остальные) — символ турецкой ультранационалистической группировки Bozkurtlar («Бозкурт», или «Серые волки»).
УЕФА на следующий день открыл расследование в отношении футболиста.
Турки в четвертьфинале Евро сыграют с Нидерландами 6 июля.
Ранее в четверг A Haber сообщил, что матч сборной в Берлине посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Политические жесты на турнирах УЕФА запрещены.
На групповом этапе УЕФА дисквалифицировал на два матча албанского футболиста «Рубина» Мирлинда Даку за оскорбления в адрес сербов после игры Евро с Хорватией.