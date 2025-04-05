Тренеры сборных России по гимнастике объяснили отказ от турниров FIG

Родионенко — об отказе от турниров FIG: принято сложное, но закономерное решение

Андрей Родионенко заявил, что принято сложное, но закономерное решение. Татьяна Сергаева отметила, что члены национальных команд «выступили как одна семья»

Андрей Родионенко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Отказ российских гимнастов от участия в международных соревнованиях является сложным, но закономерным решением, заявил главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко. Комментарии РБК предоставила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

Ранее 5 апреля ФГР сообщила, что все получившие нейтральный статус российские гимнасты приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Причиной этого решения названы «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования».

По словам Родионенко, он поддерживает позицию спортсменов. «В сложившейся ситуации принято сложное, но закономерное решение отложить участие в предстоящих международных соревнованиях. Сегодня мы пристально следим за получением нейтрального статуса российскими гимнастами и не можем оставаться в стороне, когда одним предоставляется возможность выступать на международной арене, а другие лишаются этого», — сказал Родионенко.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева заявила, что члены национальных команд «выступили как одна семья». «Конечно, подавая заявки на нейтральный статус, мы полагались на профессионализм и объективность специальной комиссии FIG, но получили несправедливые решения, продиктованные предвзятым отношением к нашим гимнасткам», — отметила Сергаева.

Чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов заявил, что выражает солидарность с теми, кто не получил нейтральный статус по несправедливым причинам. Олимпийская чемпионка Виктория Листунова благородна команде за принятое решение. «Это очень ценно, когда вся команда так поддерживает тех, кого лишили шанса выступить на ближайших соревнованиях. Я уверена, что, объединившись, мы стали только сильнее», — добавила спортсменка, которой отказали в нейтральном статусе.

Глава ФГР Олег Белозеров заявил, что федерация будет добиваться пересмотра правил, по которым специальный комитет FIG «выносит дискриминационные решения». «Надеюсь, нашу позицию услышат на ближайшем исполкоме FIG, который соберется в начале мая на Мальте», — добавил он.

Ранее нейтральные статусы получили более 20 российских гимнастов и гимнасток, в частности олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. При этом нескольким спортсменам отказали,например Листунова рассказала, что ей отказали из-за «простой открытки с поздравлением с 9 Мая» в соцсетях.