Овечкин рассказал о разговоре с Гретцки после гола в ворота «Каролины»

Овечкин рассказал о разговоре с Гретцки о погоне за его рекордом

Капитан «Вашингтона» заявил, что Уэйн Гретцки поддерживает его стремление побить снайперский рекорд

Фото: Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (AP/TASS)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что поддержка канадского хоккеиста Уэйна Гретцки помогает ему приближаться к снайперскому рекорду НХЛ. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы поговорили с ним (Уэйном Гретцки. — «РБК Спорт»), и он сказал мне, что поддерживает меня. Я уверен, что он присоединится к команде и будет присутствовать на наших матчах», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В выездном матче регулярного чемпионата против «Каролины» (1:5) 39-летний Александр Овечкин, единственный из «Вашингтона», отметился заброшенной шайбой, приблизившись к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки (894 шайбы). Этот гол стал для россиянина 892-м в 1458 играх за карьеру.

По прогнозам НХЛ, при сохранении нынешней результативности капитан «Вашингтона» сможет побить рекорд уже 14 апреля. До конца сезона «Кэпиталз» остаются 7 игр в регулярном чемпионате.