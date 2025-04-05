Одна шайба осталась Овечкину до рекорда Гретцки

Овечкин забросил 893-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до одной шайбы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил 893-ю шайбу в матче против «Чикаго Блэкхокс» и сократил отставание от Гретцки до одной шайбы

Нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталась одна шайба до повторения снайперского рекорда НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки.

Овечкин забросил шайбу в матче против «Чикаго Блэкхокс», сократив отставание от Гретцки до одной шайбы.

На счету Александра Овечкина 893 гола, у Уэйна Гретцки — 894.