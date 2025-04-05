Одна шайба осталась Овечкину до рекорда Гретцки
Нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталась одна шайба до повторения снайперского рекорда НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки.
Овечкин забросил шайбу в матче против «Чикаго Блэкхокс», сократив отставание от Гретцки до одной шайбы.
На счету Александра Овечкина 893 гола, у Уэйна Гретцки — 894.
В нынешнем сезоне Овечкин в среднем забрасывает 0,66 шайбы за игру — 39 голов в 59 матчах. При сохранении темпа он побьет рекорд 14 апреля по московскому времени, когда его команда сыграет в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» (начало — 1:00 мск).
Если в этот день рекорд не падет, то у россиянина в нынешнем регулярном чемпионате останется еще два матча: 16 апреля команда встретится в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:00 мск), 18 апреля — с «Питтсбург Пингвинз» (2:00 мск).
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