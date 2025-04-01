Вице-комиссар НХЛ допустил, что Овечкин забьет 894-й гол быстрее Гретцки

У Гретцки 894 шайбы в 1487 матчах, у Овечкина — 890 в 1483. Билл Дэйли считает, что Овечкин будет близок к тому, чтобы забить 894-й гол быстрее Гретцки

Александр Овечкин (Фото: Hannah Foslien / Getty Images)

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, верит ли, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забьет свою 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах быстрее Уэйна Гретцки.

«Он будет близок к этому», — сказал Дэйли «Чемпионату».

Сейчас на счету 39-летнего россиянина 890 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ в 1483 матчах. Ему осталось забить пять голов, чтобы побить рекорд Гретцки, у которого 894 шайбы в 1487 играх.

«Вашингтону» осталось провести девять матчей в нынешнем регулярном чемпионате. Ближайшая игра — в гостях против «Бостон Брюинз» в ночь на 2 апреля.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 103 очка в 73 матчах.