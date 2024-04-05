Александр Большунов выиграл «разделку» в финале Кубка России по лыжным гонкам

Большунов выиграл «разделку» в финале Кубка России по лыжным гонкам

В гонке на 15 км классическим стилем трехкратный олимпийский чемпион опередил Савелия Коростелева и Алексея Червоткина, занявших второе и третье места соответственно

Александр Большунов (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку на 15 км с раздельным стартом классическим стилем в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).

Он показал результат 37 минут 18,2 секунды.

Второе место занял Савелий Коростелев, уступивший Большунову шесть секунд. Третьим стал Алексей Червоткин (+25,7 секунды).

Женскую гонку на 10 км выиграла Анастасия Кулешова (28.10,6), опередившая Веронику Степанову (+13,5) и Елизавету Пантрину (+37,3).

Ранее в Кировске Большунов не попал в финал личного спринта и стал лучшим в гонке преследования на 15 км свободным стилем. До этого Большунов одержал победы во всех стартах на шести этапах Кубка России — в 17 гонках.

Всего у него было 23 победы подряд в личных стартах, серия прервалась 19 марта в гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате России.

Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).