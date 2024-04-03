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Большунов опередил Устюгова в гонке преследования в финале Кубка России

Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России, Устюгов — второй
В тройку призеров попали Александр Большунов, Сергей Устюгов и Егор Митрошин. Лидер сборной России из-за провала в спринте стартовал восьмым, но все равно победил
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 км свободным стилем в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).

Большунов из-за провала в спринте накануне стартовал восьмым и финишировал первым со временем 34 минуты 27,3 секунды, опередив на 16,3 секунды Сергея Устюгова и на 29,9 секунды Егора Митрошина.

После гонки Устюгов заявил, что рад попасть на пьедестал во второй гонке подряд. «Видно, что Сане [Большунову] тяжеловато после болезни. Это не его ход, но я рад, что, когда я начал атаку, он меня поддержал, не побоялся», — цитирует лыжника «Матч ТВ».

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Александр Большунов

Женскую гонку преследования выиграла Вероника Степанова, которая показала на 10-километровой дистанции время 25 минут 37,1 секунды. Второй стала Мария Истомина (+26,9 секунды), третьей — Татьяна Сорина (+28,1).

«Я представила, что бегу индивидуальную гонку. Опиралась на время, которое мне подсказывали тренеры. Но параллельно думала о том, какие рейтинги будут в гонке. Старалась создать интригу, но потом подумала, что побеждать нужно красиво», — сказала Степанова.

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Теги
Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов Сергей Устюгов
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