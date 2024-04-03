Большунов опередил Устюгова в гонке преследования в финале Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 км свободным стилем в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).
Большунов из-за провала в спринте накануне стартовал восьмым и финишировал первым со временем 34 минуты 27,3 секунды, опередив на 16,3 секунды Сергея Устюгова и на 29,9 секунды Егора Митрошина.
После гонки Устюгов заявил, что рад попасть на пьедестал во второй гонке подряд. «Видно, что Сане [Большунову] тяжеловато после болезни. Это не его ход, но я рад, что, когда я начал атаку, он меня поддержал, не побоялся», — цитирует лыжника «Матч ТВ».
Женскую гонку преследования выиграла Вероника Степанова, которая показала на 10-километровой дистанции время 25 минут 37,1 секунды. Второй стала Мария Истомина (+26,9 секунды), третьей — Татьяна Сорина (+28,1).
«Я представила, что бегу индивидуальную гонку. Опиралась на время, которое мне подсказывали тренеры. Но параллельно думала о том, какие рейтинги будут в гонке. Старалась создать интригу, но потом подумала, что побеждать нужно красиво», — сказала Степанова.
Запад хочет сохранить поставки оружия Украине со стороны НАТО в случае избрания Трампа
«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной станции. Фото
ФНС заподозрил «Ашан» в неуплате налогов более чем на 100 млн рублей
Washington Post написал, что власти США предупреждали Москву о теракте в «Крокус Сити» за две недели до трагедии
На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Видео
Москва вошла в тройку лидеров по снижению спроса на жилье. Рейтинг
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что будет с рублем в апреле?