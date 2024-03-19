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Победная серия Большунова прервалась на чемпионате России в 24-й гонке

Лыжник Александр Большунов впервые в сезоне проиграл личную гонку
Ермил Вокуев завоевал золото в гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате России. Трехкратный олимпийский чемпион Большунов стал лишь девятым, его победная серия в личных гонках прервалась на 24-м старте
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял девятое место в гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Малиновке (Архангельская область).

Победу одержал Ермил Вокуев. Вторым стал Савелий Коростелев (отставание 15,7 секунды), третье место занял Алексей Червоткин (+16,3). Большунов уступил победителю 45,4 секунды.

До этого старта Большунов в нынешнем сезоне одержал победы во всех личных гонках, в которых стартовал (23 гонки). На чемпионате России, перед которым лыжник болел, он ранее выиграл спринт и скиатлон.

Лыжник Большунов заболел перед чемпионатом России
Спорт
Александр Большунов

На недавней Спартакиаде сильнейших он выиграл личный и командный спринты, скиатлон, гонку на 10 км свободным стилем и марафон на 50 км классическим стилем. Без золота он остался только в эстафете, где сборная Архангельской области стала только седьмой. Также у него было 17 побед в гонках на этапах Кубка России.

От участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) российские лыжники сейчас отстранены.

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Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов
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