Лыжник Большунов связал с болезнью первое в сезоне поражение в Кубке России

Большунов объяснил провал в спринте на этапе Кубка России в Кировске

Трехкратный олимпийский чемпион заявил, что сказывается болезнь, которую он перенес еще перед недавним чемпионатом России. Большунов в Кировске впервые в сезоне не выиграл гонку на этапе Кубке России

Александр Большунов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов считает, что на его неудачу в спринте на седьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам могла повлиять перенесенная еще перед чемпионатом страны болезнь. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

«Самочувствие не то, с которым можно бороться за победу. На чемпионате России с болезнью бежал, сказывается это. Видимо, перегрузил чуть‑чуть организм. <...> Посмотрим, если дальше будет лучше, будет хорошо. Сегодняшний результат при таком самочувствии — это нормально», — сказал Большунов.

Во вторник, 2 апреля, Большунов не смог выйти в Кировске в финал спринта свободным стилем, заняв третье место в своем полуфинальном забеге. Победителем спринта в итоге стал Сергей Ардашев.

До этой гонки Большунов выиграл все 17 стартов на первых шести этапах Кубка России в нынешнем сезоне.

Перед чемпионатом России, который прошел в середине марта, Большунов перенес простуду, из-за которой не тренировался несколько дней. Тем не менее он выиграл на турнире личный и командный спринт, скиатлон и эстафету.