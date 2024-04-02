Большунов объяснил провал в спринте на этапе Кубка России в Кировске
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов считает, что на его неудачу в спринте на седьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам могла повлиять перенесенная еще перед чемпионатом страны болезнь. Об этом он рассказал «Матч ТВ».
«Самочувствие не то, с которым можно бороться за победу. На чемпионате России с болезнью бежал, сказывается это. Видимо, перегрузил чуть‑чуть организм. <...> Посмотрим, если дальше будет лучше, будет хорошо. Сегодняшний результат при таком самочувствии — это нормально», — сказал Большунов.
Во вторник, 2 апреля, Большунов не смог выйти в Кировске в финал спринта свободным стилем, заняв третье место в своем полуфинальном забеге. Победителем спринта в итоге стал Сергей Ардашев.
До этой гонки Большунов выиграл все 17 стартов на первых шести этапах Кубка России в нынешнем сезоне.
Перед чемпионатом России, который прошел в середине марта, Большунов перенес простуду, из-за которой не тренировался несколько дней. Тем не менее он выиграл на турнире личный и командный спринт, скиатлон и эстафету.
Мэр Белгорода показал последствия ракетных городу по городу. Видео
ЦБ назвал условия повышения ключевой ставки. Список
Для использования ChatGPT для больше не нужна регистрация
Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ
Вв России подорожали автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Карточки
Атака беспилотников в Татарстане попала на видео
Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?
13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?